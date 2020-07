Mauro Pamiro, prof trovato morto: suicidio o omicidio? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il professore Mauro Pamiro è deceduto in un cantiere a Crema. Inizialmente il sospetto è che potesse trattarsi di suicidio, ma le dichiarazioni del padre potrebbero aprire a nuovi scenari Fonte Facebook – ZonaLocaleLa morte di Mauro Pamiro è un avvenimento piuttosto recente ma al contempo è già ricco di dilemmi da risolvere. Il 44enne professore di informatica e grande appassionato di musica, è venuto a mancare lo scorso 29 giugno in un cantiere di via Don Primo Mazzolari a Crema dopo essere caduto da un’impalcatura. Ma come ci è arrivato fin lì? Di primo impatto le ipotesi più accreditate sarebbero un suicidio premeditato o un incidente. Su entrambe le piste ... Leggi su chenews

