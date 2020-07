Le città del futuro tornano a correre sui binari del tram (Di mercoledì 15 luglio 2020) Traam, nel dialetto basso sassone voleva dire «trave». L’ingegnere britannico Outram preferiva questo termine sassone, piuttosto che il corretto inglese bearn, per chiamare quel nuovo sistema di trasporto di sua invenzione. Era un piccolo omaggio al suo cognome (Outram). Da allora nella storia e in quasi tutto il mondo fu chiamato «tram». Eravamo alla fine del XIII secolo. A quell’epoca i tram erano vetture trainate da cavalli, poi da motori a vapore, che viaggiavano su binari. Solitamente le carrozze erano … Continua L'articolo Le città del futuro tornano a correre sui binari del tram proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

