Inter, fuori tutto: undici in bilico per cambiare il dna nerazzurro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Inter, fuori tutto: undici in bilico per cambiare il dna nerazzurro, ma sarà un’impresa davvero complicata cedere big e senatori cambiare tutto. L’Inter, dopo le cocenti delusioni dell’attuale stagione, prova a ribaltare tutto, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Skriniar e Brozovic – si legge – sono cedibili. Vecino invece può essere un sicuro partenze. Borja Valero ha sorpreso tutti e può restare, ma per cambiare dna ai nerazzurri serve un’impresa ardua. Tra senatori e big ben undici giocatori sono in bilico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

milanointerist : RT @fralittera: #Inter - Fuori Tutto. Undici in bilico: Skriniar e Brozovic cedibili, Vecino sicuro partente e sorpresa Borja Valero che ha… - fralittera : #Inter - Fuori Tutto. Undici in bilico: Skriniar e Brozovic cedibili, Vecino sicuro partente e sorpresa Borja Valer… - poverainter : @_goodtime__ @TommasoArmando Sì, può. Io rimango comunque dell’idea che avere 2 attaccanti non aventi sostituti (o… - gta1981 : RT @intershady1: Interuntini infami, quando ha dimostrato attaccamento alla maglia era il vostro idolo eh? Ora per colpa del gobbo infiltra… - LCafeinter : @Cobretti_80 Io se non fossero dell'Atalanta, fuori fa Bergamo, vedasi Gagliardini all'Inter, Gosens e Malinovski i… -