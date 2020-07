I nonni hanno l’obbligo di mantenimento verso i nipoti (Di mercoledì 15 luglio 2020) La legge prevede che i nonni hanno l’obbligo di assistere il mantenimento dei nipoti quando i genitori non possono adempiere. Sono vari i casi in cui i genitori non possono adempiere all’assistenza non solo sanitaria ma anche economica, e in questo caso l’obbligo ricade sui nonni. A spiegare come funziona la normativa sull’obbligo di mantenimento dei nonni è una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Obbligo di mantenimento economico dei nonni La legge in base all’articolo 316 bis del codice civile stabilisce l’obbligo dei genitori di assistenza nei confronti dei figli proporzionato tra i genitori in base alle rispettive capacità di lavoro professionale o casalingo. Tra i vari ... Leggi su notizieora

