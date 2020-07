I convocati di Juric per la Roma: c’è Borini (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro la Roma. Rientra Borini, restano a Verona, invece, gli acciaccati Adjapong (stiramento) Pazzini, Bocchetti oltre a Dawidowicz, Udogie e Danzi. Ecco l’elenco completo: Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Emperur Centrocampisti: Veloso, Badu, Eysseric, Verre, Lucas, Zaccagni, Pessina, Amrabat, Lazovic Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Borini, Salcedo, Foto: Gazzetta.it L'articolo I convocati di Juric per la Roma: c’è Borini proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

romanewseu : #RomaVerona, i convocati di #Juric: torna #Borini #ASRoma - LAROMA24 : Roma-Verona, i convocati di Juric: out Adjapong e Pazzini, torna Borini #AsRoma - forzaroma : #RomaVerona, i convocati di Juric: fuori Adjapong e Pazzini. Rientra Borini #ASRoma - sportli26181512 : Convocati Verona: c'è Borini, non Pazzini: Sono 23 i convocati di Ivan Juric per la sfida che vedrà...… - siamo_la_Roma : ?? #Juric convoca 23 giocatori per #RomaVerona ?? Recuperato #Borini ?? La lista #ASRoma -