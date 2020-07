Genoa, i convocati di Nicola per il Torino: c’è Criscito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani sera, in casa del Torino. Ci sono Sturaro e Criscito. Sono indisponibili Cassata e Radovanovic. Ecco l’elenco completo: Portieri: Perin, Ichazo, Marchetti.Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Masiello, Soumaoro.Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Eriksson, Ghiglione, Schone, Sturaro, Cassata, Ankersen, Rovella, Behrami.Attaccanti: Sanabria, Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti. Foto: Criscito Instagram personale L'articolo Genoa, i convocati di Nicola per il Torino: c’è Criscito proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

