Di Maio spiega i colloqui con Draghi e Letta: «Io incontro tutti perché parlo con tutti» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il ministro degli Esteri non ha digerito le accuse mosse dal direttore de Il Fatto Quotidiano che, nei giorni scorsi, lo ha accusato di aver incontrato diversi personaggi del mondo dell’economia, dell’imprenditoria e della politica – alludendo, come molti altri, a grandi manovre per cercare un’alternativa all’attuale governo – tessendo nuove trame alle spalle dell’attuale esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Oggi Luigi Di Maio risponde a Travaglio con una lettera in cui spiega i motivi di quegli incontri. LEGGI ANCHE > Travaglio dice che Di Maio è passato dal «perdere le gare di rutti con Salvini» a un silenzio strategico «Ho notato che sta facendo notizia la mia agenda di appuntamenti, con ricostruzioni fuorvianti che con dispiacere ho letto ... Leggi su giornalettismo

