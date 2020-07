Cc ucciso a Roma, periti: Elder capace di intendere e volere, è imputabile (Di mercoledì 15 luglio 2020) commenta Finnegan Lee Elder era 'capace di intendere o di volere al momento del fatto' ed è per questo 'imputabile'. E' quanto si legge nelle conclusioni della perizia psichiatrica disposta dal ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Omicidio Cerciello Rega, la perizia: 'Elder capace di intendere e volere' - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Omicidio Cerciello Rega, la perizia: 'Elder capace di intendere e volere' - liberadidonna1 : RT @FEMsrl: Omicidio Cerciello, in aula il collega del vicebrigadiere ucciso: 'Ci avvicinammo ai due mostrando… - rep_roma : Caso Cerciello, in aula il collega del vicebrigadiere ucciso: 'Ci avvicinammo ai due col tesserino e dicendo che er… - FEMsrl : Omicidio Cerciello, in aula il collega del vicebrigadiere ucciso: 'Ci avvicinammo ai due mostrando… -