Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik è insieme a Edin Dzeko l’alternativa a Gonzalo Higuain per la Juventus (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Roma è di fronte a un dubbio amletico: prendere Arkadiusz Milik o tenere Edin Dzeko. Anche la Juventus lavora per il centravanti e intende sostituire Gonzalo Higuain già dalla prossima stagione. Il polacco in uscita del Napoli e il cannoniere della Roma hanno il perfetto mix di fisico e tecnica cercato da Fabio Paratici, ma l’uomo mercato dei bianconeri non trascura altre piste. Queste, come scrive oggi Tuttosport, portano al solito Raul Jimenez del Wolverhampton, l’alternativa più concreta ma cara (60 milioni di Euro). Si pensa anche all’ex Napoli Duvan Zapata, che l’Atalanta vorrebbe però blindare. Occhio all’outsider Alexandre Lacazette dell’Arsenal, un profilo ... Leggi su calciomercato.napoli

