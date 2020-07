Cagliari: un immigrato terrorizza l’intero supermercato – il video (Di mercoledì 15 luglio 2020) A Cagliari, un immigrato ha terrorizzato un intero supermercato. L’uomo con un oggetto in mano ha minacciato dipendenti e clienti. supermercato (fonte gettyimages)Momenti di panico a Cagliari dove un immigrato con in mano una specie di verza ha spaventato clienti e dipendenti di un supermercato. L’estremo gesto è stato ripreso da un cittadino che si trovava all’interno del market. Ancora non si conoscono i motivi della reazione dell’uomo che si è dato alla fuga. Un dipendente ha cercato di tranquillizzarlo, cercando di metterlo a suo agio con paroli pacate e tranquille ma i suoi sforzi sono stati vani. L’uomo, nonostante le richieste da parte del dipendente di calmarsi, ha lanciato contro un ... Leggi su chenews

eleaugusta : RT @massimobitonci: Panico in un supermercato di Cagliari: immigrato si scaglia contro i dipendenti che lo mettono in fuga - - PallaCarlo : RT @ilgiornale: Momenti di terrore a Cagliari, dove un immigrato minaccia dipendenti e clienti di un supermercato con un oggetto, poi scagl… - massimobitonci : Panico in un supermercato di Cagliari: immigrato si scaglia contro i dipendenti che lo mettono in fuga -… - Bobbio65M : RT @avvocatorinaldi: Panico in un supermercato di #Cagliari: #immigrato si scaglia contro i dipendenti che lo mettono in fuga. Immagino i… - avvocatorinaldi : Panico in un supermercato di #Cagliari: #immigrato si scaglia contro i dipendenti che lo mettono in fuga. Immagino… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari immigrato Panico in un supermercato di Cagliari: immigrato si scaglia contro i dipendenti che lo mettono in fuga ilGiornale.it Panico in un supermercato di Cagliari: immigrato si scaglia contro i dipendenti che lo mettono in fuga

Momenti di alta tensione a Cagliari, dove un immigrato ha fatto irruzione in un supermercato sul lungomare cittadino armato di quella che sembra essere una verga flessibile. All'interno erano presenti ...

Migranti in fuga dal Cpa, il sindaco: "Irresponsabili, sono preoccupata"

Diventa un caso politico quello degli extracomunitari in fuga dal centro d'accoglienza di Monastir. "Ho chiamato la prefettura per avere chiarimenti", spiega Luisa Murru, sindaco della cittadina, che ...

Momenti di alta tensione a Cagliari, dove un immigrato ha fatto irruzione in un supermercato sul lungomare cittadino armato di quella che sembra essere una verga flessibile. All'interno erano presenti ...Diventa un caso politico quello degli extracomunitari in fuga dal centro d'accoglienza di Monastir. "Ho chiamato la prefettura per avere chiarimenti", spiega Luisa Murru, sindaco della cittadina, che ...