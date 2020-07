Aspi: Conte lancia condizioni, Benetton cedono. La famiglia fuori dal Cda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Aspi: Conte lancia condizioni, Benetton cedono. La famiglia fuori dal Cda Fumata bianca del Consiglio dei Ministri su Aspi (Autostrade): la Cassa depositi e prestiti entrerà in Autostrade per l’Italia. Sarà la Cassa depositi e prestiti a sostituire “entro 6 mesi o un anno” Atlantia dei Benetton come azionista di maggioranza di Aspi.Segui Termometro Politico su Google News Proprio l’altro ieri, il Premier Conte aveva lasciato intendere, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, che il governo premesse per l’uscita del gruppo Atlantia da Autostrade per l’Italia, andando incontro però a una dura reazione da parte di Italia ... Leggi su termometropolitico

