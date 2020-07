Zenga: “Non devo dimostrare nulla a nessuno. La Sampdoria sta benissimo” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari, Zenga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Partita particolare? La mia emozione è quella di allenare il Cagliari, il passato non mi interessa. Non ci sono rimpianti e non devo dimostrare nulla a nessuno, ho avuto la fortuna di giocare e allenare la Samp ed è un’emozione unica. Ma oggi la mia concentrazione è solo sul Cagliari. La Sampdoria è una squadra che ha vinto le ultime tre partite, stanno benissimo e sono belli tonici, noi dobbiamo fare il Cagliari e giocare fino al 90′, dando l’attenzione soprattutto ai momenti in cui andiamo in fatica dove dovremmo essere più attenti a gestire la palla, evitando i ... Leggi su alfredopedulla

CagliariNews24 : ?? #Cagliari, apprensione per il polpaccio di #Nainggolan ?? #Zenga: 'Potrebbe saltare una sola partita o aver finit… - cagliaripad : Calcio, Zenga contro la sua ex Sampdoria: “Il passato a me non interessa” - Mediagol : Sampdoria-Cagliari, Zenga: 'Non mi interessa del passato. Nainggolan? Ho preso una decisione' - AnsaSardegna : Calcio: Zenga, Samp? sta facendo molto bene. 'Il passato non conta, devo far bene per il Cagliari' #ANSA - zazoomblog : Conferenza stampa Zenga: «Samp? Dobbiamo fare il Cagliari. Nainggolan non ci sarà» - #Conferenza #stampa #Zenga: #… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga “Non Una vita da numero uno: parla Andrea Cano, ex portiere del Frosinone ciociariaoggi.it