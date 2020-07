Torino, immigrati aggrediscono i carabinieri, li prendono a morsi e urinano contro di loro (Di martedì 14 luglio 2020) Un susseguirsi di violenze in tarda serata ai giardini pubblici di Moncalieri, in provincia di Torino. I passanti hanno chiamato i carabinieri denunciando una furibonda lite tra immigrati ubriachi. Sul posto sono giunte ben quattro pattuglie. Alla vista dei militari, gli immigrati hanno smesso di colpirsi violentemente e si sono scagliati conto gli uomini in divisa. Hanno colpito i carabinieri con calci e pugni e li hanno presi a morsi. Uno si è anche messo a urinare. Torino, i nigeriani ospiti del centro di accoglienza I protagonisti dell’accaduto sono tre immigrati nigeriani di 23, 27 e 30 anni e un ghanese di 19 anni. Tutti sono residenti nel vicino centro di accoglienza. I carabinieri li hanno fermati e portati in ... Leggi su secoloditalia

L'immigrazione italiana è presente anche nelle tradizioni ... Molte famiglie di origine napoletana del sud Italia, Lombardia (Milano, Busto Arsizio) e Piemonte (Torino) occupano ancora oggi il ...

