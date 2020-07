Storia a lieto fine, evitato lo sfratto all’operaio con sei figli: “La lotta paga” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tira un sospiro di sollievo e ancora non ci crede. lieto fine per Antonio Cinque, il muratore napoletano che un anno fa aveva occupato per necessità una casa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini ai Quartieri Spagnoli. Nel pieno dell’emergenza Covid, la stangata: lo sfratto. Oggi insieme a sua moglie e i suoi 6 figli avrebbe dovuto lasciare l’appartamento in vico Storto alla Concordia. Il muratore, da tempo, aveva chiesto alla Confraternita di concordare un affitto che lo potesse far sopravvivere, ma quest’ultimi sono rimasti, fino ad oggi, indifferenti alle sorti di Antonio. A rispondere al suo appello gli attivisti del centro sociale “Sgarrupato”, che oggi hanno organizzato un presidio sotto l’abitazione. “Dopo sei ... Leggi su anteprima24

La storia a lieto fine di Iboy Godsent. Da venditore di accendini a dipendente. Pochi giorni fa l'ambulante nigeriano aveva sventato un furto in un negozio di Arezzo: ora la stessa catena commerciale ...

Un gran gala lirico pucciniano in piazza San Martino apre le celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini

Sarà il soprano bulgaro Sonya Yoncheva l’indiscussa protagonista a Lucca del gran galà lirico pucciniano in programma domenica 26 luglio, che si svolgerà nella suggestiva cornice di piazza San Martino ...

La storia a lieto fine di Iboy Godsent. Da venditore di accendini a dipendente. Pochi giorni fa l'ambulante nigeriano aveva sventato un furto in un negozio di Arezzo: ora la stessa catena commerciale ...Sarà il soprano bulgaro Sonya Yoncheva l’indiscussa protagonista a Lucca del gran galà lirico pucciniano in programma domenica 26 luglio, che si svolgerà nella suggestiva cornice di piazza San Martino ...