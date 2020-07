Regio commissariato, la palla passa al Mibact. Appendino: “Pronti a difenderci se offesi” (Di martedì 14 luglio 2020) Per il Regio di Torino un bilancio 2019, chiuso con un patrimonio netto disponibile negativo per 9.132.407 euro inclusivo di una perdita d’esercizio 2019 pari a 7.187.244 euro. E ora la palla per il commissarimento dell’ente lirica passa al Mibact, come spiega la sindaca Chiara Appendino: “Abbiamo inviato il bilancio al ministero che prenderà le decisioni di sua competenza. Da domani saremo in contatto. Era importante approvarlo entro oggi per non perdere l’erogazione del Fus 2020. Il Teatro può e deve avere un futuro, ma servono interventi strutturali. Non siamo disponibili a ripianare la perdita, ma la Città di Torino ha confermato il suo stanziamento di 4 milioni in ottica triennale. Lo stesso hanno fatto gli altri soci”, ha spiegato la ... Leggi su nuovasocieta

