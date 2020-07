Pisa: due stranieri denunciati dalla Polizia per spaccio sostanze stupefacenti (Di martedì 14 luglio 2020) Gli uomini della Squadra Mobile della Questura hanno battuto per tutto il weekend le strade adiacenti alla stazione, svolgendo un'attività di osservazione che ha portato venerdì alla denuncia e sabato all'arresto di due cittadini di nazionalità tunisina. Leggi su firenzepost

FirenzePost : Pisa: due stranieri denunciati dalla Polizia per spaccio sostanze stupefacenti - AndreDybaa : @MarcoXXII Pisa di merda sono già due schedine che mi fa perders - HAAHAHHAHAAHAHA : RT @sseasoul: Kuroo Tetsuro as la FI-PI-LI: La bella Strada di Grande Comunicazione che connette quei buchi neri di Firenze, Pisa e Livorno… - HAAHAHHAHAAHAHA : RT @sseasoul: Yamaguchi Tadashi as Isola d’Elba: Non sembra valere niente e invece sta meglio di tutti, perché è un’ecosistema a parte che… - gazzettadilucca : I due consiglieri di opposizione hanno protocollato una mozione -