“Oggi in tv”, tutta la programmazione di martedì 14 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) La prima serata del martedì è sempre ricca di promesse. Oggi in tv c’è tanto cinema, tanto intrattenimento con Michelle Hunziker e J-AX e l’appuntamento fisso con l’attualità e il dibattito con Bianca Berlinguer. Tra le reti Rai e quelle Mediaset, vediamo ora nel dettaglio tutta la programmazione di martedì 14 giugno. La Rai tra serie tv e attualità Sui primi 2 canali targati Rai ci sono due serie tv, lo storico Squadra Speciale Cobra 11 e il più recente The Resident. Quest’ultimo, giovanissimo, è appena alla sua seconda stagione, e su Rai 1 stasera andranno in onda alle 21.25 i primi 3 episodi. Nel primo, dal titolo 00.42.30 i medici sono costretti ad operare con l’aiuto dei generatori, poiché un attacco hacker ha privato l’ospedale della ... Leggi su thesocialpost

sportface2016 : A breve in campo #Sinner contro Tommy #Haas: dove seguire il match d'esibizione in tv - sportface2016 : #THIEMs7 2020, #Berrettini vs #Rublev: dove e quando seguire l'evento -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Cosa sta succedendo in Serbia dopo la vittoria di Vucic alle elezioni Policymakermag