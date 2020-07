Migrante trovato morto al CPR di Gradisca (Di martedì 14 luglio 2020) Un cittadino albanese di 28 anni è stato ritrovato privo di vita nel proprio alloggio all’interno del Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia). Sul caso c’è il più stretto riserbo da parte della Squadra Mobile della Questura, che sta compiendo le indagini. Secondo quanto si è appreso, il compagno di stanza dell’uomo, un cittadino marocchino, sarebbe stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita.Gli investigatori e il medico legale non avrebbero tuttavia individuato segni di lotta o colluttazione tra i due.Del caso si sta occupando la Procura della Repubblica di Gorizia. Da quanto si è appreso, la vittima stava trascorrendo al centro la quarantena relativa al contenimento da Coronavirus. Leggi su udine20

(ANSA) - GRADISCA D'ISONZO, 14 LUG - Un cittadino albanese di 28 anni è stato ritrovato privo di vita nel proprio alloggio all'interno del Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia). Sul caso c'è il più ...

