Luca Guadagnino parla del sequel di Chiamami Col Tuo Nome: “Ho già la storia” (Di martedì 14 luglio 2020) Ormai è chiaro che Chiamami Col Tuo Nome avrà un sequel, lo ha detto Armie Hammer, lo scrittore Andrè Aciman e l’ha anche confermato più volte Luca Guadagnino. Il regista in occasione della presentazione della sua serie HBO We Are Who We Are, ha rilasciato un’intervista a Variety, nella quale ha anche parlato del futuro di Oliver ed Elio. “Lo chiamerei un secondo capitolo, un nuovo capitolo, una seconda parte o qualcosa del genere. Adoro davvero tanto questi personaggi e amo gli attori che hanno lavorato con me a quel film. L’eredità del film e l’amore del pubblico per questa pellicola mi hanno fatto capire che avrei dovuto continuare a percorrere il cammino di quel racconto. Ho già una storia in mente e speriamo di ... Leggi su bitchyf

