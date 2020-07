Lazio, chi lascia la dieta vecchia per la nuova.... (Di martedì 14 luglio 2020) Alla ricerca della Lazio perduta. Sparita con la pandemia, solo la brutta copia di quella ammirata fino al 29 febbraio. Post-covid sono arrivate quattro sconfitte in sei partite e la sensazione diffusa che qualcosa di grave sia accaduto. La Lazio è fisicamente a pezzi, troppi giocatori sembrano svuotati quasi avessero perso quella forza che era risultata decisiva. Un po' come Sansone dopo il taglio dei capelli, i giocatori biancocelesti vagano per il campo con i dirimpettai che arrivano sempre prima sul pallone. Per carità, le difficoltà erano prevedibili, giocare ogni tre giorni sarebbe stato complicato, così come il caldo può essere un'attenuante, però nemmeno il tifoso più pessimista avrebbe potuto prevedere un crollo psicofisico a questi livelli. Che cosa è cambiato rispetto a cinque mesi fa? ... Leggi su iltempo

TuttoMercatoWeb : Diaconale attacca: 'Chi è andato all'estero si è potuto allenare, i giocatori della Lazio no' - GrimoldiPaolo : Congratulazioni Conte!!! COVID: D'AMATO (LAZIO), IN GIRO 600 POSITIVI DA #BANGLADESH. ''Tenendo conto di tutti i vo… - tempoweb : @OfficialSSLazio Chi lascia la dieta vecchia per la nuova.... - fabbricainter : @MarcoSnaaaa @pap1pap @Kataklinsmann @_cristiano73 la risposta di marco è perfetta. Bastavano visto quanto successo… - marcomempi : @AndreaFarenti Ai giocatori va lasciata la libertà di scelta su dove operarsi e con chi operarsi. Leiva si è dovuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio chi Coronavirus, 18 nuovi casi nel Lazio: in isolamento 184 persone legate alla comunità del Bangladesh Il Messaggero Lazio, chi lascia la dieta vecchia per la nuova....

Alla ricerca della Lazio perduta. Sparita con la pandemia, solo la brutta copia di quella ammirata fino al 29 febbraio. Post-covid sono arrivate quattro sconfitte in sei partite e la sensazione diffus ...

Fiorentina, Iachini: "Lecce avversario ostico. Dobbiamo essere più concreti nelle scelte"

Il pari ottenuto in extremis col Verona ha consentito alla Fiorentina di portarsi a quota 37 punti in classifica. Il prossimo impegno di campionato vedrà i viola di scena sul campo del Lecce, domani s ...

Alla ricerca della Lazio perduta. Sparita con la pandemia, solo la brutta copia di quella ammirata fino al 29 febbraio. Post-covid sono arrivate quattro sconfitte in sei partite e la sensazione diffus ...Il pari ottenuto in extremis col Verona ha consentito alla Fiorentina di portarsi a quota 37 punti in classifica. Il prossimo impegno di campionato vedrà i viola di scena sul campo del Lecce, domani s ...