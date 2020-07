Juventus, per il post Pipita prende quota il nome di Lacazette (Di martedì 14 luglio 2020) Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, a lavoro per rinforzare il reparto avanzato di Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera, in attesa di piazzare Gonzalo Higuain, sta sondando il terreno per profili di livello internazionale che siano subito in grado di dare una mano alla squadra bianconera. Fino a qualche giorno fa il primo nome … L'articolo Juventus, per il post Pipita prende quota il nome di Lacazette Leggi su dailynews24

Eurosport_IT : 7 rigori contro per falli di mano in area in questa stagione: la Juventus è la squadra più penalizzata in questa ca… - romeoagresti : #Juventus, allenamento differenziato: recupero per chi ha giocato contro l’Atalanta, lavoro tecnico per gli altri.… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - sportli26181512 : Arbitri A, Roma-Verona a Maresca. Piccinini per Bologna-Napoli: Udinese-Lazio compito di Abisso. Valeri fischierà S… - CalcioPillole : #Calciomercato Per @Gazzetta_it c’è anche la #Roma nella corsa per #Milik. Sul centravanti del #Napoli ci sono Juv… -