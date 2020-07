Inter Torino, la stella di Lautaro Martinez si è riaccesa (Di martedì 14 luglio 2020) Inter Torino, la stella di Lautaro Martinez si è riaccesa: ottima prestazione contro i granata, nel frattempo il Barcellona si allontana La stella di Lautaro Martinez si è riaccesa. L’argentino – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – è tornato al gol, allontanando un periodo davvero negativo. Dopo il lungo buio – si legge – ecco una prestazione da vero Toro. Il gol è come una liberazione per il centravanti argentino: Barcellona sempre più lontano, il futuro immediato è nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

