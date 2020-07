Grande Fratello Vip 5, don Alberto Ravagnani fa il provino: ecco chi è il prete noto per il battibecco con Fedez (Di martedì 14 luglio 2020) La prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe vedere protagonista nella Casa più spiata d’Italia anche un prete. Proprio così. Don Alberto Ravagnani, parroco e insegnante di religione di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, ha partecipato al provino per la quinta edizione del reality in versione vip. A dare la notizia è TvBlog, spiegando che il religioso “è diventato un personaggio dopo i suoi video su YouTube in cui faceva il suo lavoro o meglio la sua missione, quella cioè di spiegare la religione in un percorso chiaro ad un pubblico vasto, anzi vastissimo come quello del web. Complice il lockdown ha infatti usato internet, lui un sacerdote, per diffondere la parola di Dio e lo ha fatto, data anche la sua giovane ... Leggi su ilfattoquotidiano

