Gazzetta - Avanti tutta con Gattuso: pronto rinnovo fino al 2022 e ADL conferma (Di martedì 14 luglio 2020) Avanti tutta con Rino Gattuso. Non ha dubbi De Laurentiis, l'ha fatto capire anche ieri intervenuto in conferenza stampa. Leggi su tuttonapoli

il_vitello : @Gazzetta_it Era chiaro che avrebbe dovuto staccarsi il braccio. Non c'era altra soluzione.. Madonna quanto siete… - LuRock64 : @Sardanapalooo @ilRomanistaweb So forti gli articoli leggendo quello della Gazzetta dice Dezko piace a Conte (atten… - rotax73 : RT @Gazzetta_it: La #Roma guarda avanti: se #Dzeko parte, idea #Milik - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La #Roma guarda avanti: se #Dzeko parte, idea #Milik - Gazzetta_it : La #Roma guarda avanti: se #Dzeko parte, idea #Milik -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Avanti

La Gazzetta dello Sport

Avanti tutta con Rino Gattuso. Non ha dubbi De Laurentiis, l'ha fatto capire anche ieri intervenuto in conferenza stampa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i programmi sono g ...Milan, nessuna chance di permanenza per Stefano Pioli. Come infatti assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società andrà avanti ostinata con Ralf Rangnick. Ecco i motivi. Milan imbattut ...