Fermata dai Carabinieri, durante il controllo tenta di disfarsi della droga (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGreci (Av) – Nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, la pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Greci ha proceduto al controllo di una donna, Fermata alla guida di un’utilitaria. Mentre i Carabinieri eseguivano agli accertamenti, l’automobilista, con mossa fulminea, ha estratto dalla tasca due involucri lanciandoli a breve distanza: prontamente recuperati dagli operanti, si accertava che contenevano modiche quantità di cocaina ed eroina. Per la 40enne di Ariano Irpino è quindi scattata la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90. La droga è stata ... Leggi su anteprima24

