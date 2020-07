Facebook | Un uomo si suicida in diretta, 400 persone connesse (Di martedì 14 luglio 2020) In Inghilterra un uomo ha annunciato che si sarebbe tolto la vita e ha commesso il suicidio in diretta Facebook. Delle quattrocento persone che hanno visto il video in diretta nessuna è riuscita a fermarlo. Quello di Jonathan Bailey non è il primo caso di suicidio annunciato via social. Proprio per questo motivo la piattaforma di social … L'articolo Facebook Un uomo si suicida in diretta, 400 persone connesse è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

RadioRossonera : È un lungo Dodicesimo Uomo, con formazione 3+1: @PierangeloRiga1, @epiphoned_, @_BeatriceSarti ed @EnriBoiani ?? ??… - Am_Paglia : RT @lanavediteseoed: Cosa succede a un matrimonio, a una coppia, a una donna e a un uomo, quando l'amore svanisce? Mariantonia Avati raccon… - 79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: Villa Pamphilj, intervento all'alba per liberare area occupata abusivamente. Denunciato un uomo. - roma_e_roma : RT @PLRomaCapitale: Villa Pamphilj, intervento all'alba per liberare area occupata abusivamente. Denunciato un uomo. - PLRomaCapitale : Villa Pamphilj, intervento all'alba per liberare area occupata abusivamente. Denunciato un uomo.… -