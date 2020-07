Donnenmd: un progetto per le malattie neuromuscolari (Di martedì 14 luglio 2020) malattie neuromuscolari, nasce il progetto Donnenmd dedicato alle donne: l’iniziativa è promossa dal Centro Clinico NeMO e dal Policlinico Gemelli di Roma Il Centro Clinico NeMO di Roma, area pediatrica, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS promuovono un progetto tutto al femminile: si chiama “Donnenmd” ed è rivolto alle donne con patologie neuromuscolari ad… L'articolo Donnenmd: un progetto per le malattie neuromuscolari Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

sonia_star : RT CentroNEMO LA STORIA DI SARA: Guarda il video nella raccolta delle storie al femminile di #Donnenmd ??… - CentroNemo : LA STORIA DI SARA: Guarda il video nella raccolta delle storie al femminile di #Donnenmd ?? - TVMR_CNMR : ??Malattie #neuromuscolari: nasce il progetto “Donnenmd” dedicato alle donne con patologie neuromuscolari ad esordio… - sonia_star : RT CentroNEMO LA STORIA DI PIERA: Guarda il video nella raccolta delle storie al femminile di #Donnenmd ??… - CentroNemo : LA STORIA DI PIERA: Guarda il video nella raccolta delle storie al femminile di #Donnenmd ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Donnenmd progetto Patologie neuromuscolari: nasce "Donnenmd" (23/06/2020) Vita