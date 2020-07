Deathloop si mostra con una nuova concept art (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo essersi finalmente fatto rivedere durante l’evento PS5, Deathloop si mostra nuovamente grazie a una nuova concept art pubblicata da Arkane Deathloop è un fps molto particolare attualmente in sviluppo nella sede di Lione di Arkane Studios. Il gioco inizialmente era stato annunciato all’E3 dell’anno scorso, ma per un lungo periodo di tempo non se ne era più parlato. Recentemente però, durante l’evento dedicato a PS5, il gioco si è mostrato nuovamente con un gameplay trailer e come se non bastasse ora spuntano anche delle nuove immagini. Da pochissimo infatti Arkane ha pubblicato su Twitter un’interessante concept art di Deathloop che ci ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Deathloop si mostra con una nuova concept art #ArkaneStudios #PC #PS5 #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Deathloop mostra Deathloop si mostra con una nuova concept art tuttoteK Deathloop si mostra con una nuova concept art

Deathloop è un fps molto particolare attualmente in sviluppo nella sede di Lione di Arkane Studios. Il gioco inizialmente era stato annunciato all’E3 dell’anno scorso, ma per un lungo periodo di tempo ...

Ikumi Nakamura, l'ex director di Ghostwire Tokyo, è diventata mamma

realtà", in cui vengono mostrati due diversi momenti delle sue prime ore da ... gioco che sarà esclusiva temporale PlayStation 5 proprio come Deathloop?

Deathloop è un fps molto particolare attualmente in sviluppo nella sede di Lione di Arkane Studios. Il gioco inizialmente era stato annunciato all’E3 dell’anno scorso, ma per un lungo periodo di tempo ...realtà", in cui vengono mostrati due diversi momenti delle sue prime ore da ... gioco che sarà esclusiva temporale PlayStation 5 proprio come Deathloop?