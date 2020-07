De Zerbi: «Contro la Juve dobbiamo mantenere la nostra identità» (Di martedì 14 luglio 2020) Roberto De Zerbi presenta il match Contro la Juve in conferenza stampa. Le parole del tecnico del Sassuolo Alla vigilia di Sassuolo Juve, Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida. LAZIO – «La vittoria con la Lazio ha rafforzato l’entusiasmo, la convinzione, però è finita lì, con questa partita. Domani… Domani ce n’è una di difficoltà uguale, forse anche di più: dobbiamo prepararci in queste ore, al meglio, per far quello che sappiamo». CAMBI – «Cambio perché c’è necessità, non per dare contentini. Il Sassuolo non può permettersi di far giocare sempre gli stessi. A Roma Chiriches, Berardi, Magnanelli non potevano giocare. Sapendo il ... Leggi su calcionews24

