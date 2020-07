Cpr di Gradisca d’Isonzo, secondo morto in sette mesi (Di martedì 14 luglio 2020) Per avere qualche sicurezza in più bisognerà attendere l’autopsia. Al momento le certezze sono due: ieri mattina in una cella d’isolamento del Cpr di Gradisca d’Isonzo un giovane albanese di 28 anni è stato trovato morto, con lui un cittadino marocchino agonizzante; in sette mesi è il secondo decesso di una persona in custodia dello Stato nella stessa struttura. Una prima versione diffusa in mattinata aveva ipotizzato un omicidio seguito da un tentativo di suicidio. Ma i medici che hanno … Continua L'articolo Cpr di Gradisca d’Isonzo, secondo morto in sette mesi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

