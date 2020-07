Calciomercato Napoli, Osimhen “scappa”: si chiude a cifre monstre (Di martedì 14 luglio 2020) Il Napoli accelera per Osimhen: affare che si sta sviluppando e deve necessariamente chiudersi in tempi brevi. Spunta anche la data della possibile ufficialità Nella conferenza di presentazione del ritiro di Castel Di Sangro, il presidente del Napoli De Laurentiis ha risposto a precisa domanda sull’arrivo di Victor Osimhen, glissando con un sibillino “chi lo sa”. Tutta pretattica, a quanto pare: l’affare ha preso una decisa accelerata e ora è davvero ad un passo dalla chiusura. Secondo quanto riporta ‘Radio Punto Nuovo’, c’è stato un incontro al largo di Olbia sullo yacht del presidente del Lille, Lopez, con Cristiano Giuntoli e l’attaccante nigeriano. Si chiude l’affare dell’estate, in attesa di una fumata ... Leggi su bloglive

