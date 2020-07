Autostrade: cdm convocato per le 22 di oggi 14 luglio. Governo spaccato (Di martedì 14 luglio 2020) Su Autostrade, il Governo è spaccato. Giuseppe Conte, com'è nel suo stile, non potendo rinviare il consiglio dei ministri ad altra data, ha spostato l'orario: al più tardi possibile. Tutti a Palazzo Chigi dopocena: alle 22. La riunione era prevista, inizialmente, per questa mattina alle 11 ma una convocazione ufficiale non era ancora arrivata Leggi su firenzepost

