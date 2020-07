Ascolti Tv lunedì 13 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Ascolti Tv lunedì 13 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Appuntamento con l’amore milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il giovane Montalbano 2 (replica) milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Made in Sud milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % 47 Roninmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Il Colpevole – The Guilty milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Mani di fata mila e % Eden mila e% Premonition mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su ... Leggi su dituttounpop

CarolinaCampis2 : @Federic01996 @Gio79803890 @nico_lai93 @QuiMediaset_it @CorneliaHale94 @CIAfra73 Non penso visto gli ascolti,in alc… - TSOWrestling : Nuovo punto basso di ascolti raggiunto da #RAW lo scorso lunedì - infoitcultura : Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020, vola Montalbano, Made in Sud meglio di Baaria e C’era una volta in America - infoitcultura : Ascolti tv, dati Auditel lunedì 6 luglio: vince Il giovane Montalbano, bene gli omaggi a Morricone - AnonymeRai : ? Ascolti Tv lunedi 29 giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Maltempo nel Ternano: «Dichiarare lo stato di emergenza» umbriaON