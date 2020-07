Annuncia di volersi impiccare: in 400 tentano di dissuaderlo, ma è inutile (Di martedì 14 luglio 2020) Un uomo di 50 anni ha Annunciato il suo suicidio in diretta Facebook. Gli utenti online hanno provato a dissuaderlo ma senza successo. Si chiamava Jonathan Bailey, era un attivista per la salute mentale e aveva solo 50 anni il britannico che si è suicidato in diretta Facebook. Jonathan – spiega Il Fatto Quotidiano – … L'articolo Annuncia di volersi impiccare: in 400 tentano di dissuaderlo, ma è inutile proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

