Ammortizzatori sociali, Catalfo: con riforma tuteleremo tutti (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Con la riforma degli Ammortizzatori sociali il Governo punta a tutelare tutti i lavoratori. A scriverlo su Facebook il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. “Quello degli Ammortizzatori sociali – spiega Catalfo – è un sistema molto frammentato che durante la pandemia ha mostrato tutti i suoi limiti e fragilità. Nonostante questo, siamo intervenuti con il decreto Cura Italia e il decreto Rilancio per estendere queste misure anche a quei lavoratori che altrimenti, in un momento cosi’ delicato, sarebbero rimasti esclusi. Adesso è il momento di riformare questo sistema. Perciò ho istituito una commissione di esperti che da ieri e’ al lavoro per ... Leggi su quifinanza

