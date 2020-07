Virgì, Roma non ti merita via da sta gente de fogna (Di lunedì 13 luglio 2020) Lorena Loiacono fogna, i Romani sarebbero gente di fogna, e pure infami perch continuano a non apprezzare il lavoro della sindaca Raggi: chi te critica qua, chi te critica là e allora meglio andare ... Leggi su leggo

beppe_grillo : Virgì, Roma nun te merita - lucianonobili : “Roma zoccola” “Gente de fogna” “Monnezza di persone” Dopo il disastro della #Raggi in 4 anni di degrado, corruzio… - matteosalvinimi : #Roma si merita serietà ed efficienza, la Lega e i Romani sono pronti a restituire alla Capitale l’onore e la belle… - fabr_izio : RT @jacopo_iacoboni: Persino Grillo, come al solito giocando sull’ambiguità della satira, scarica la Raggi: “Virgì, Roma nun te merita” La… - Bart__Alex : Insulto choc di Grillo a Roma: 'Virgì, via da sta gente de fogna' Spero che la 'gente de fogna' se lo ricordi in c… -

Ultime Notizie dalla rete : Virgì Roma News - Grillo pubblica sul blog sonetto pro-Raggi "Virgì, Roma nun te merita" Reggio TV