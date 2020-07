Verona, retroscena Juric: malore dopo pari con la Fiorentina e niente interviste (Di lunedì 13 luglio 2020) Ivan Juric ha accusato un leggero giramento di testa al termine di Fiorentina-Verona pareggiata per 1-1. Il mister non si è presentato per le consuete interviste lasciando spazio al suo vice Matteo Paro. Piccolo allarme per le sue condizioni anche se poi si è rivelato solo un forte ed improvviso mal di testa.Juric, le condizioni dopo il matchcaption id="attachment 979551" align="alignnone" width="594" Ivan Juric Getty Images)/captionMomenti di leggera apprensione al termine della partita di ieri sera tra Fiorentina-Verona. Durante gli ultimi minuti del match l'allenatore scaligero Ivan Juric ha accusato un lieve mancamento con un giramento di testa, forse dovuto al caldo e allo stress di provare a ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Verona, retroscena Juric: malore dopo pari con la Fiorentina e niente interviste - -