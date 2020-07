Tribunale sospende il lockdown in Catalogna (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 13 LUG - Un Tribunale ha deciso di non ratificare la decisione presa ieri dal governo catalano di imporre un lockdown in otto comuni, tra cui Lleida. Per il giudice del Tribunale di ... Leggi su corrieredellosport

Tribunale sospende il lockdown in Catalogna

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Un tribunale ha deciso di non ratificare la decisione presa ieri dal governo catalano di imporre un lockdown in otto comuni, tra cui Lleida. Per il giudice del Tribunale di ...

