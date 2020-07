Tra Conte e Merkel grande intesa ma senza accordo (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel castello barocco di Meseberg il clima è quasi idilliaco. Il premier italiano e la cancelliera tedesca condividono l’obiettivo di fondo e la tempistica: c’è intesa «sulla struttura base del Recovery Fund», conferma Angela Merkel, e sulla necessità di raggiungere l’accordo il prima possibile. I due usano la stessa argomentazione: la necessità di difendere il mercato unico, il rischio, sottolineato col pennarello rosso da Giuseppe Conte, che invece «si frantumi» travolgendo tutti, i più forti e i più deboli, i … Continua L'articolo Tra Conte e Merkel grande intesa ma senza accordo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

