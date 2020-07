Spagna, concorrente di un Reality Show pugnalato a morte: arrestati due 16enni (Di lunedì 13 luglio 2020) Spagna, concorrente Reality Show pugnalato a morte Daniel Menjíbar, ex concorrente del Reality Show spagnolo Women and Men, è stato pugnalato a morte nelle prime ore di sabato 11 luglio vicino un centro commerciale a Torrent, non lontano dalla città di Valencia. A commettere il crimine efferato, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state quattro persone, tra cui due minorenni, subito arrestati per il presunto legame con l’omicidio. Menjíbar, 32 anni, ha subìto ferite da taglio dopo aver partecipato a una discussione molto accesa ed è deceduto prima che i soccorsi arrivassero sul posto. I due arrestati sono due gemelli ... Leggi su tpi

