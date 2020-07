Reddito di cittadinanza cambia aspetto e diventa universale, cosa succederà al contributo? (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Reddito di cittadinanza dalla sua entrata in vigore, ha creato grossi dibattiti. Fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle il Reddito di cittadinanza doveva offrire oltre ad un sussidio anche la possibilità di un lavoro. Come tutte le cose italiane, il sussidio è stato riconosciuto ma l’intera politica del lavoro bloccata tra burocrazia e paletti, il risultato ha sortito l’effetto contrario. In molti si sono licenziati, chiuso attività e preferito il lavoro in nero e nello stesso tempo hanno fatto richiesta e ottenuto il sussidio del Reddito di cittadinanza. Molti gli imprenditori stagionali che hanno lamentato le difficoltà di reperire mano d’opera dovuta dal fatto che gli stessi operai preferivano prendere il ... Leggi su notizieora

