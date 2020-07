Rc-Auto: tariffe più basse nel Sud grazie alla scatola nera (Di lunedì 13 luglio 2020) La scatola nera (o black-box), ovvero il dispositivo di sicurezza che permette il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del mezzo e del comportamento del conducente, è sempre più diffusa in Italia, con una penetrazione media nazionale sui contratti rc Auto nell’ultimo trimestre del 2019 del 23,4%. La black-box è particolarmente diffusa nel Sud Italia (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), con punte di circa il 60% nelle province di Caserta eNapoli, ma anche in alcune province del Centro (Frosinone e Latina in Lazio, Prato in Toscana). L’obiettivo perseguito con la scatola nera dalle compagnie di assicurazione è quello di ridurre i costi legati a frodi e sinistri/incidenti. Tale risparmio per le compagnie dovrebbe riflettersi in un beneficio di ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Auto tariffe Rc-Auto: tariffe più basse nel Sud grazie alla scatola nera - Ildenaro.it Il Denaro Traghetti: i prezzi per Sardegna, Corsica e Sicilia in auto, moto e camper

Estate: tempo di vacanze. Nonostante la crisi del turismo dovuta al coronavirus, la voglia di viaggiare (dove possibile) resta sempre un momento di evasione, oggi più che mai. Di seguito, le tariffe p ...

La rivoluzione dei parcheggi Ecco il piano delle nuove tariffe

Domani inizierà la nuova gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometri e servizio ausiliari del traffico nel Comune di Monte Argentario da parte di Apcoa Parking Italia. Si tratta delle aree ...

