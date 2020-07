Positivo si allontana dall’ospedale dopo il tampone, poi l’annuncio: “Sono stato all’acquapark” (Di lunedì 13 luglio 2020) Ha dell’assurdo quanto accaduto nella provincia di Latina, dove un 37enne straniero, risultato Positivo al tampone dopo il ricovero nell’ospedale di Aprilia, ha lasciato la struttura prima dell’esito dei risultati e fornito un indirizzo falso per evitare controlli da parte delle forze dell’ordine. A preoccupare maggiormente sono le dichiarazioni fornite dall’uomo, che ha rivelato che … L'articolo Positivo si allontana dall’ospedale dopo il tampone, poi l’annuncio: “Sono stato all’acquapark” Leggi su dailynews24

Impennata della curva del contagio da coronavirus in provincia di Latina, dove il caso di un 37enne positivo potrebbe aggravare l’entità del focolaio. L’uomo, uno straniero di 37 anni noto alle forze ...

