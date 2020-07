Partecipa a un “Covid party” e muore a 30 anni, le sue ultime parole: “Pensavo che questo virus fosse una truffa, ma mi sono sbagliato” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Ho fatto un errore. Pensavo che questo virus fosse una truffa, ma mi sono sbagliato“. Queste sono le ultime parole dette prima di morire da un ragazzo di trent’anni a un’infermiera del Methodist Hospital di San Antonio, in Texas, che lo stava curando. Il giovane aveva Partecipato a uno dei cosiddetti “Covid party”, le feste organizzate in aperta violazione delle norme di sicurezza apposta per contagiarsi con il coronavirus: c’è chi vi Partecipa nella (falsa) convinzione di ottenere così l’immunità e chi, invece, perché crede che il virus sia una bufala, come appunto il giovane in questione. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano

