Morgan, Anna Lou Castoldi diventa attrice e recita con Asia Argento (Di lunedì 13 luglio 2020) Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan, debutta come attrice. Giovane, bellissima e talentuosa, ha ereditato dai genitori l’amore per l’arte. Non a caso a soli 19 anni è stata scelta come protagonista di Aelektra, fashion film evento di Antonio Grimaldi Couture, realizzato con Asia Argento e presentato in occasione della Haute Couture On Line di Parigi. Il video, che racconta la collezione couture AI 2020/21, si ispira al mito di Elettra, tragedia di Euripide e simbolo del rapporto tra madre e figlia. Ad annunciare il progetto è stata proprio Asia che su Instagram ha postato una foto che la ritrae sul set con la figlia Anna Lou. “ÆLEKTRA, il fashion film che ho ... Leggi su dilei

