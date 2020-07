Mike Jagger sulle orme di Sting, vuole trasferirsi in Toscana (Di lunedì 13 luglio 2020) Mike Jagger sulle orme di Sting. L'artista, 77 anni il prossimo 26 luglio, avrebbe scelto di trasferirsi in Toscana, a Castagneto Carducci, innamorato della Bolgheri cantata dal poeta. Secondo Il Tirreno Jagger seminascosto da cappellone e occhiali scuri, era a spasso per le vie del paese con compagna e amici. Il rocker inglese è ospite del conte Manfredi della Gherardesca nel casale di Montepergoli di Sopra.I due si conoscono da quando l`italiano aveva sposato la figlia di Rupert Ludwig Ferdinand zu Loewenstein Scharfeneck, già celebrato manager della band. Jagger inoltre ha un debole per i vini della zona, a partire dal Sassicaia. Jagger resterà almeno quattro mesi in Toscana, ma ... Leggi su ilfogliettone

