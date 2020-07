Migranti positivi, in Calabria arrivano i militari dopo le proteste e i blocchi (Di lunedì 13 luglio 2020) Ad Amantea i soldati sosterranno le forze dell'ordine per evitare disordini. A Trieste vertice dei ministri degli Interni di Italia, Spagna, Germania, Malta e alcuni paesi africani. 'Obiettivo: ... Leggi su tg.la7

A ROCCELLA JONICA SBARCATI 28 POSITIVI AL VIRUS. E ALTRI 791 SBARCHI A LAMPEDUSA AL COLLASSO. Bloccata la statale SS18 ad Amantea (Cosenza) a causa di una protesta legata all'arrivo di alcuni migranti positivi. E' arrivato l'esercito ad Amantea. Mentre continua ad infuriare la protesta per i migranti, positivi, sbarcati a Roccella.

Ultime Notizie dalla rete : Migranti positivi

La struttura di Amantea nella quale si trovano i 24 migranti, 13 dei quali positivi al coronavirus, sbarcati in Calabria nella serata di sabato scorso e trasferiti da Roccella Ionica (Reggio Calabria) ...Sono 234 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti ...