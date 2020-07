L’enigmatico tweet di Osimhen su un ipotetico ultimatum (e la risposta di De Laurentiis) (Di lunedì 13 luglio 2020) Fa discutere un post lanciato su Twitter da Victor Osimhen, attaccante del Lille in odor di Napoli sul mercato. Il nigeriano ha scritto sul social “10 days ultimatum” con tanto di faccine che ridono. Una risposta, scrive il Corriere dello Sport, che probabilmente si riferisce alle voci di ultimatum del club di De Laurentiis per dare la sua risposta alla proposta fattagli durante la sua visita in città. 10 days ultimatum — victor Osimhen (@victorOsimhen9) July 13, 2020 Un post che i tifosi hanno interpretato come una risposta scontata in senso positivo al Napoli, almeno nei commenti, riportati in parte dal quotidiano sportivo. Il Corriere dello Sport, tra l’altro, scrive che a De ... Leggi su ilnapolista

