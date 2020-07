L'elefante di Milanovic non c'è più? Non c'è da cantare vittoria (Di lunedì 13 luglio 2020) L’elefante della disuguaglianza è uscito dalla stanza del dibattito pubblico? L’economista Branko Milanovic, uno dei protagonisti della ricerca in questo campo, ha appena pubblicato uno studio per certi versi sorprendente sull’andamento delle disparità di reddito a livello globale durante la Grande Crisi (2008-13). Il risultato infatti contraddice quanto comunemente si sostiene: in quegli anni, i ricchi – il top 1 per cento – ha visto migliorare la propria condizione solo in misura marginale, mentre i più poveri hanno fatto importanti passi avanti. In particolare, ha continuato a crescere il reddito delle classi medie del mondo in via di sviluppo, grazie soprattutto ai progressi nelle economie asiatiche.Al contrario, i paesi industrializzati hanno visto ... Leggi su huffingtonpost

mattiafeltri : L'elefante di Milanovic non c'è più? Non c'è da cantare vittoria (di A. Saravalle e C. Stagnaro) - HuffPostItalia : L'elefante di Milanovic non c'è più? Non c'è da cantare vittoria - Linkiesta : RT @christianrocca: Le disuguaglianze diminuiscono in tutto il mondo, dice Branko Milanovic - MGloucester : RT @christianrocca: Le disuguaglianze diminuiscono in tutto il mondo, dice Branko Milanovic - FrancoZerlenga : Ma dove vive l’autore : la disuguaglianza sopratutto in usa e’ aumentata e la classe così detta media sta scomparen… -

Ultime Notizie dalla rete : elefante Milanovic Le disuguaglianze diminuiscono in tutto il mondo, dice Branko Milanovic Linkiesta.it L'elefante di Milanovic non c'è più? Non c'è da cantare vittoria

L’elefante della disuguaglianza è uscito dalla stanza del dibattito pubblico? L’economista Branko Milanovic, uno dei protagonisti della ricerca in questo campo, ha appena pubblicato uno studio per ...

L’1% più ricco rallenta la corsa (e Milanovic rivede il Grafico dell'Elefante)

Economisti e sociologi stanno ancora digerendo il nuovo monumentale volume di Thomas Piketty e arriva uno studio firmato dal serbo-americano Branko Milanovic, un’icona degli studi sulla disuguaglianza ...

L’elefante della disuguaglianza è uscito dalla stanza del dibattito pubblico? L’economista Branko Milanovic, uno dei protagonisti della ricerca in questo campo, ha appena pubblicato uno studio per ...Economisti e sociologi stanno ancora digerendo il nuovo monumentale volume di Thomas Piketty e arriva uno studio firmato dal serbo-americano Branko Milanovic, un’icona degli studi sulla disuguaglianza ...