Inter – Torino – Probabili formazioni – Pronostico – Diretta tv e streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Inter – Torino sarà il posticipo della 32° giornata del campionato di Serie A. A Milano i nerazzurri ospitano il Torino di Moreno Longo, fischio d’inizio del match fissato alle ore 21:45. I padroni di casa dopo il 6-0 al Brescia hanno totalizzato 1 solo punto nelle ultime due partite contro Bologna e Hellas Verona, e questa sera vorrebbero tornare alla vittoria. Conte nelle ultime ore ha perso, ancora per infortunio, Vecino che salterà questa partita e dovrà monitorare le sue condizioni. I granata arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno di campionato contro al Brescia per 3-1, vittoria che ha dato morale ed entusiasmo agli uomini di Longo, che arrivavano da 3 sconfitte consecutive. L’Inter è momentaneamente al 4° posto, dopo che l’Atalanta ha pareggiato ... Leggi su giornal

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tut… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Gazzetta_it : #Lautaro, occasione d'oro: con lui l' #Inter insegue il secondo posto e... 10 milioni - Sport_Mediaset : #Inter, cena di gruppo per ricompattarsi: stasera contro il #Torino per il secondo posto. Ieri squadra e staff rima… - FlavioChesta : RT @antoruotolo: Stasera c'è Inter Torino che vale il 2o posto, il risultato più importante degli ultimi 10 anni. Oggi bisognerebbe solo s… -